Бюджет США: Стоп Северный поток и помощь Украине
Военный бюджет США, подписанный Дональдом Трампом, тема №1 в мире. Все дело в том, что касается он не только Штатов, но и многих стран мира, или даже целых континентов.
Именно в оборонном бюджете прописано ужесточение санкций против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Подписание документа уже остановило строительство газопровода.
Получила деньги от американцев и Украина.
Военная помощь
В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1%. Так, Пентагон получит 635 миллиардов долларов.
На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.
На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов долларов больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.
Администрация главы американского государства отметила, что документом предусмотрены наиболее масштабные инвестиции в вооруженные силы США.
"Это по-настоящему исторический день для американских вооруженных сил", - заявил Трамп во время подписания бюджета.
Санкции
Бюджет предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, а также в рамках включенного в текст Акта о защите гражданского населения Сирии (CAESAR Syria Civilian Protection Act).
Швейцарская компания Allseas сразу же приостановила участие в строительстве газовопровода Северный поток-2 из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.
Компания также ожидает указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа Штатов.
Больше всего санкции бьют по кораблям, задействованным в прокладке труб на глубине 100 футов (или более) ниже уровня моря для строительства газопроводов в обход Украины.
Дело в том, что зависимость от таких судов является главной проблемой Газпрома. В России нет собственных технологических возможностей завершить прокладку Северного потока-2 на глубоководных участках без помощи иностранных компаний, которых, по словам разработчиков американских санкций, в мире всего пять.
Сейчас прокладку труб для Северного потока-2 проводит одна из таких компаний – как раз швейцарская Allseas. На официальном сайте Allseas указано 6 судов компании, которые были задействованы в строительстве газопровода - Pioneering Spirit, Solitaire, Audacia, Calamity Jane, Fortitude, Oceanic.
Под санкции подпадают нерезиденты США, которые сознательно (т.е. когда действительно знали или должны были знать о запрещенных действия и их последствия):
1) продавали, сдавали в аренду, предоставляли вышеупомянутые судна для строительства двух газопроводов;
2) способствовали обманчивым или структурированным транзакциям (серии транзакций во избежание регуляторного влияния) о предоставлении указанных судов с целью строительства этих газопроводов.
Также под частичные санкции (миграционные ограничения) попадают должностные лица вышеупомянутых компаний и их акционеры с контрольными пакетами акций.
Теперь понятно, почему Allseas сразу же заявила об остановке работ.
Реакция
Россия собирается завершить строительство газопровода, несмотря на угрозу американских санкций.
"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - говорится в заявлении МИДа РФ.
В российском ведомстве заявили, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников".
"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России…В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО", - отмечается в заявлении.
Раскритиковали санкции и в Германии, а также Европейском союзе.
"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - заявил представитель Еврокомиссии.
В правительстве Германии заявили, что американские санкции "наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в внутренние дела".
Шансы достроить
Ранее Газпром собирался достроить Северный поток-2 до конца 2019 года, но эти планы не будут осуществлены.
Прокладка подводной части газопровода еще не завершена.
У России есть одно собственное судно для прокладки подводных трубопроводов - Академик Черский. Но есть ли у россиян достаточные технологии для проведения работ, и под силу ли одному кораблю завершить строительство? Пока ответов на эти вопросы нет.