Бюджет США: Стоп Северный поток и помощь Украине

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины и санкции против газопровода Северный поток-2.

Военный бюджет США, подписанный Дональдом Трампом, тема №1 в мире. Все дело в том, что касается он не только Штатов, но и многих стран мира, или даже целых континентов.

Именно в оборонном бюджете прописано ужесточение санкций против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Подписание документа уже остановило строительство газопровода.

Получила деньги от американцев и Украина.

Военная помощь

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1%. Так, Пентагон получит 635 миллиардов долларов.

На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов долларов больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Администрация главы американского государства отметила, что документом предусмотрены наиболее масштабные инвестиции в вооруженные силы США.

"Это по-настоящему исторический день для американских вооруженных сил", - заявил Трамп во время подписания бюджета.

Санкции

Бюджет предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, а также в рамках включенного в текст Акта о защите гражданского населения Сирии (CAESAR Syria Civilian Protection Act).

Швейцарская компания Allseas сразу же приостановила участие в строительстве газовопровода Северный поток-2 из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

Компания также ожидает указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа Штатов.

Больше всего санкции бьют по кораблям, задействованным в прокладке труб на глубине 100 футов (или более) ниже уровня моря для строительства газопроводов в обход Украины.

Дело в том, что зависимость от таких судов является главной проблемой Газпрома. В России нет собственных технологических возможностей завершить прокладку Северного потока-2 на глубоководных участках без помощи иностранных компаний, которых, по словам разработчиков американских санкций, в мире всего пять.

Сейчас прокладку труб для Северного потока-2 проводит одна из таких компаний – как раз швейцарская Allseas. На официальном сайте Allseas указано 6 судов компании, которые были задействованы в строительстве газопровода - Pioneering Spirit, Solitaire, Audacia, Calamity Jane, Fortitude, Oceanic.

Под санкции подпадают нерезиденты США, которые сознательно (т.е. когда действительно знали или должны были знать о запрещенных действия и их последствия):

1) продавали, сдавали в аренду, предоставляли вышеупомянутые судна для строительства двух газопроводов;

2) способствовали обманчивым или структурированным транзакциям (серии транзакций во избежание регуляторного влияния) о предоставлении указанных судов с целью строительства этих газопроводов.

Также под частичные санкции (миграционные ограничения) попадают должностные лица вышеупомянутых компаний и их акционеры с контрольными пакетами акций.

Теперь понятно, почему Allseas сразу же заявила об остановке работ.

Реакция

Россия собирается завершить строительство газопровода, несмотря на угрозу американских санкций.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - говорится в заявлении МИДа РФ.

В российском ведомстве заявили, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников".

"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России…В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО", - отмечается в заявлении.

Раскритиковали санкции и в Германии, а также Европейском союзе.

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - заявил представитель Еврокомиссии.

В правительстве Германии заявили, что американские санкции "наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в внутренние дела".

Шансы достроить

Ранее Газпром собирался достроить Северный поток-2 до конца 2019 года, но эти планы не будут осуществлены.

Прокладка подводной части газопровода еще не завершена.

У России есть одно собственное судно для прокладки подводных трубопроводов - Академик Черский. Но есть ли у россиян достаточные технологии для проведения работ, и под силу ли одному кораблю завершить строительство? Пока ответов на эти вопросы нет.