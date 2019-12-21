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Милованов назвал главные экономические реформы

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Сначала министерство займется законодательством по приватизации, затем созданием реестра земель для открытия рынка земли, и наконец борьбой с коррупцией. Также первостепенной задачей Милованов назвал привлечение инвестиций.
Милованов назвал основные направления экономических реформ
Милованов назвал основные направления экономических реформ
Facebook МИД Украины

Перед Минэкономики стоит главная задача, которая состоит в том, чтобы разобраться с происходящим в подведомственных отраслях и выделить главные направления реформ. Об этом заявил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на презентации в Харькове, передает Укринформ в субботу, 21 декабря.

"За три месяца разработан законопроект, согласно которому приватизации подлежат первые 80 предприятий, которые мы передадим в Фонд госимущества для завершения процесса. В этот список не войдут только те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая естественные монополии. Вместе с тем отменен общий список предприятий, которые не подлежат приватизации. Что касается рынка земли, то парламент, в том числе, нардепы от Слуги народа, живо относятся к внесению необходимых изменений в законопроекты - 4600 поправок! При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель. Наконец, о коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь пришло такое время, что они не знают, куда надо заносить. Эта практика идет, и это хороший знак", - сказал Милованов.

О планах на 2020 год министр заявил: "Всегда есть опасность, что будут препятствия. Однако среди первостепенных задач остается привлечение инвестиций. Простой пример: Украина - крупнейший производитель пшеницы, а надо еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире".

Напомним, что ранее Милованов поддержал продажу земель иностранцам. Глава Минэкономики не видит зла в продаже украинской земли иностранцам и назвал более серьезную проблему.

Также Милованов заявил, что цены не падают из-за роста зарплат. Средняя зарплата в Украине растет быстрей, чем укрепляется гривна. Из-за этого стоимость импортных товаров растет, говорит Милованов. 

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Теги: приватизация, экономика, Минэкономики, коррупция, реформы, Рынок земель, экономика Украины, Тимофей Милованов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    21.12.2019, 21:07
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Приватизация оставит страну без промышленности. Земельная реформа оставит украинцев без земли. Борьба с коррупцией в исполнении клоунов приводит к борьбе с неугодными политиками, а коррупция в стране процветает.
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