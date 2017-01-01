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Назначен новый прокурор Сумской области

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Должность занял Григорий Кондратенко, который ранее возглавлял прокуратуру Кременчуга, а затем работал в Генпрокуратуре.
В Сумах представили нового прокурора области
В Сумах представили нового прокурора области
Прокуратура Сумской области / Facebook

Нового прокурора Сумской области Григория Кондратенко представили коллективу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области в субботу, 21 декабря.

Кондратенко был назначен на эту должность 20 декабря. Его представлял его замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Григорий Кондратенко родился в 1977 году в Полтавской области. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Работал помощником прокурора Чутовского района Полтавской области. В течение одиннадцати лет занимал различные должности в прокуратуре Полтавской области.

В 2012-2014 годах работал на руководящих должностях в прокуратуре Сумской области. С 2014 года почти два года возглавлял прокуратуру Кременчуга. С 2016 года работал в Генеральной прокуратуре Украины, занимал должности от старшего следователя по особо важным делам до начальника отдела и заместителя начальника управления.

На прошлой неделе заместитель генпрокурора Виктор Трепак представил нового главу прокуратуры Черкасской области. Им стал Александр Воронин.

Ранее был представлен новый прокурор Полтавской области. Им стал Ярослав Голинский.

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Теги: прокуратура, Сумская область, назначение
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Источник: korrespondent.net

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