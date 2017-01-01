Во Львовской области в ресторане отравились 14 человек

Люди обратились в больницу с одинаковыми симптомами отравления. Позже выяснилось, что все они ели в одном заведении. При обследовании у большинства пострадавших выявили сальмонеллу.

На Львовщине 14 человек отравились в местном ресторане pixabay.com

В Бориславе Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 14 человек. Об этом со ссылкой на Департамент здравоохранения Львовской ОГА сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 21 декабря.

Пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП Центральная городская больница Борислава.

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан РАТ в Бориславе, ели пиццу, салат Цезарь и другие блюда.

У большинства пациентов выявлена Salmonella enteritidis (сальмонелла энтерика). По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Напомним, что ранее на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек. Пострадавшим в стационарных условиях предоставляется необходимый объем медицинской помощи.

Также сообщалось, что массовое отравление произошло на свадьбе во Львове. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек. Все пострадавшие посещали одну свадьбу во Львове, однако пока неизвестно, чем именно они отравились.

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