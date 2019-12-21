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Нафтогаз заявил о рисках срыва газовых соглашений

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Витренко говорит, что все еще существуют риски неподписания финальных соглашений с Газпромом, но какие именно - не уточняет.
Витренко сообщил о рисках срыва финальных соглашений с Газпромом
Витренко сообщил о рисках срыва финальных соглашений с Газпромом
Корреспондент.net

Есть риск того, что финальные соглашения по транзиту газа в Европу между Нафтогазом и Газпромом не будут подписаны. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook в субботу, 21 декабря.

Витренко отметил, что "существуют риски того, что финальные соглашения не будут подписаны", но уточнять, о чем именно идет речь, он не стал.

Он также отметил, что сложным для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта.

"Пятилетний контракт - победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине", - заявил Витрено и добавил, что компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки.

Он также отметил согласие Газпрома выплатить 2,9 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

"Три миллиарда долларов «живыми деньгами» до конца этого года. Здесь полная победа", - написал он.

Глава Нафтогаза также объяснил схему, при которой российская компания платит украинской за забронированные мощности, а НАК платит затем оператору газотранспортной системы.

"Зачем нужен Нафтогаз? Дело в том, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Учитывая и риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день", - подытожил он.

Как сообщается, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных претензий по газу, кроме одного - Газпром выплатит около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также в РФ заявляют, что вопрос о штрафе Антимонопольного комитета Украины на 172 миллиарда гривен также будет урегулирован мировым соглашением.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, Витренко, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.12.2019, 21:57
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Я же говорил, что рашка обязательно какую-нибудь подлянку в рукаве припасла...
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