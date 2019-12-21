В СБУ заявили о вербовке сепаратистами переданных заключенных

Сепаратисты заставляют заключенных, которых передают в украинские тюрьмы, подписывать соглашение о сотрудничестве с "силовиками ЛДНР".

соглашение о негласном сотрудничестве с так называемыми "силовыми структурами ЛДНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ в субботу, 21 декабря.

Чтобы получить согласие заключенных на сотрудничество, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.

"В колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы", - говорят в СБУ.

Свидетельство о таких методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных. Мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганщины, после завершения срока наказания должен был собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах перемещения украинских военных подразделений и военной техники.

"Осознавая возможные последствия выполнения приказа, по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью и дал показания об обстоятельствах своей вербовки и полученном задании", - сообщили украинские силовики.

В СБУ напомнили, что от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами.

Напомним, что ранее жителя Луганщины приговорили к 10 годам за попытку подорвать ж/д пути. Задержанный хотел подорвать важное железнодорожное сообщение, с помощью которого обеспечивалась логистика ВСУ.

СБУ за год задержала более ста сепаратистов

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