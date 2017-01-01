В тюрьмах Крыма находятся 88 политзаключенных

Правозащитники заявляют, что в аннексированном Крыму в 2019 году были освобождены 12 политзаключенных, но были задержаны 40 человек.

В тюрьмах в аннексированном Крыму все еще содержат 88 политзаключенных news.mspravka.info

В аннексированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы. Об этом заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью Общественному радио в субботу, 21 декабря.

"Итак, ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", - сообщила Скрипник.

За 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40, подчеркнула правозащитница.

"К сожалению, растет число политических заключенных. По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, - арестовывает еще больше", - констатировала Скрипник.

Напомним, что ранее Денисова заявила о пытках украинца Якименко в российской колонии. Владимира Якименко бьют по почкам и заставляют раздеваться догола на улице при минусовой температуре, отметила Людмила Денисова.

Также сообщалось, что фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" не передают Коран. О нарушении религиозных прав крымских татар заявила их адвокат и добавила, что Шейхалиеву не дали пронести в СИЗО лекарства после следственных действий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet