Пристайко объяснил новые правила поездок в Россию

Загранпаспорта для пересечения границы с Россией дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов.

Введение заграничных паспортов на въезд на территорию России даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал глава МИД в Twitter.



Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.







Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня - менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019



Банкам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам "Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - подчеркнул Пристайко.



Напомним, с 1 марта 2020 года украинцы Напомним, с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать только загранпаспорт при въезде в Россию . Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

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