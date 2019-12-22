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Пристайко объяснил новые правила поездок в Россию

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Загранпаспорта для пересечения границы с Россией дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов.
 
Введение заграничных паспортов на въезд на территорию России даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
 
"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал глава МИД в Twitter. 
 
Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.
 
"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - подчеркнул Пристайко.



Банкам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам

Напомним, с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать только загранпаспорт при въезде в Россию. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

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Теги: Украина-Россия, видео, загранпаспорт, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    22.12.2019, 06:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЛЕВЫЕ ОТМАЗКИ.....
НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ ХОТЯТ ХОТЬ КАК-ТО УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ УЕЗЖАЮЩИХ К " АГРЕССОРУ "С СЫТОЙ , ЖИРНОЙ , БОГАТОЙ И СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ РОДИНЫ.....
" ВОЙНА " ОНА ТАКАЯ.....)))
НУ И ЦЕНЫ НА ПАСПОРТА ЕЩЁ ПОДНИМУТ , СЛУЧАЙНО КОНЕЧНО , ПЛАНОВО.....))))
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