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Сутки в зоне ООС: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

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Враг открывал огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 21 декабря, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Хутор Вольный, Новотроицкое и Пески (два раза).

С начала нынешних суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.

Напомним, за сутки 21 декабря на Донбассе сепаратисты совершили 10 обстрелов. Тогда пострадали двое украинских военных. В штабе заявили, что враг применил лазерное оружие и один из бойцов получил ожог сетчатки глаза.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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