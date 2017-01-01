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В Краматорске пьяный за час совершил два нападения на копов

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Пьяный мужчина набросился на полицейских, когда его пытались доставить в отделение для составления админпротокола.
Мужчина дважды ударил в лицо женщину-полицейского
Мужчина дважды ударил в лицо женщину-полицейского
ar.volyn.ua

В Краматорске задержан мужчина, который в течение часа дважды напал на полицейских. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что двое сотрудников мобильной группы полиции по реагированию на домашнее насилие, возвращаясь с вызова, остановили компанию пьяных мужчин за грубое нарушение общественного порядка. Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, набросился на правоохранителей.

Мужчина дважды ударил в лицо женщину-полицейского. Также пострадал ее напарник.

"28-летней инспектору Краматорского отдела полиции оказана медицинская помощь в травматологии, сейчас она находится на лечении", – говорится в сообщении.

Увидев драку из окна, местная жительница вызвала на помощь правоохранителям наряд полиции. На место прибыли бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Во время опроса он совершил попытку нападения на сотрудника внутренней безопасности полиции региона.

Нападавшим оказался 32-летний ранее не судимый местный житель.

В отношении подозреваемого открыто сразу два уголовных производства по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.2 ст. 345 УК Украины).

Накануне стало известно, что в Луцке вооруженный ножом злоумышленник ранил двух правоохранителей, которые находились не на службе.

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Теги: полиция, донбасс, Краматорск, избиение, нападение, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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