Дожди и плюсовая температура: какой будет погода 22 декабря

Синоптики обещают осадки по всей территории страны.

Сегодня Украину встряхнет череда кратковременных дождей. Об этом сообщили в Укгидрометцентре.

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На западе Украины сегодня, 22 декабря, будет облачно, на протяжении дня ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до +12 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно облачно, вероятны дожди. Между тем, на улице +8…+12 градусов по Цельсию.

В южной части страны 22 декабря ожидается хмурый и дождливый день. На протяжении дня термометр покажет +12…+15 градусов по Цельсию.

В северной части страны переменчивая облачность. На протяжении дня ждите осадков в виде дождей. На термометре +8…+11 градусов по Цельсию.

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В Центральной Украине сегодня облачно. Ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +12 градусов по Цельсию.

В Киеве осадки в виде дождя. Будет облачно на протяжении всего дня. Воздух прогреется в пределах +7…+9 градусов по Цельсию.

Напомним, на выходных украинцы могут себя плохо чувствовать из-за погоды. О возможном ухудшении самочувствия предупреждает Укргидрометцентр.

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