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Корпоратив “слуг”: Дубинский спел несколько песен

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Нардеп показал свой певческий талант.
Александр Дубинский
Александр Дубинский
facebook.com/Teletriumf/

“Слуга народа” отгуляла свой первый корпоратив и стали известны подробности вечеринки.

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Собственный источник НВ рассказал, что “слуг” удивил скандальный нардеп Александр Дубинский. Он решил показать свой певческий талан и спел.

По словам источника, попеть в караоке выразили желание около 100 депутатов, но Дубинский запомнился больше всего. Многие даже не ожидали, что у их коллеги такой прекрасный голос.

Дубинский сольно спел “Яблоки на снегу”.

Еще он пел в дуэте с Корниенко “Моя бабушка курит трубку”. Мы даже не думали, что в Дубинского такой красивый голос, - рассказывает собеседник НВ.

Хотя сам Дубинский в комментарии изданию отрицает, что он был в караоке. 

Коллеги что-то напутали, - сказал он.

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Также депутаты пели песни групп Океан Эльзы, Звери, шансон и любимую всеми композицию “Червона рута”.

Напомним, появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

 

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Теги: корпоратив, Слуга народа, Дубинский, караоке
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