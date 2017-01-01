Корпоратив “слуг”: Дубинский спел несколько песен
“Слуга народа” отгуляла свой первый корпоратив и стали известны подробности вечеринки.
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Собственный источник НВ рассказал, что “слуг” удивил скандальный нардеп Александр Дубинский. Он решил показать свой певческий талан и спел.
По словам источника, попеть в караоке выразили желание около 100 депутатов, но Дубинский запомнился больше всего. Многие даже не ожидали, что у их коллеги такой прекрасный голос.
Дубинский сольно спел “Яблоки на снегу”.
Еще он пел в дуэте с Корниенко “Моя бабушка курит трубку”. Мы даже не думали, что в Дубинского такой красивый голос, - рассказывает собеседник НВ.
Хотя сам Дубинский в комментарии изданию отрицает, что он был в караоке.
Коллеги что-то напутали, - сказал он.
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Также депутаты пели песни групп Океан Эльзы, Звери, шансон и любимую всеми композицию “Червона рута”.
Напомним, появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.
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