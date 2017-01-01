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В Днепре дайверы установили елку под водой

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Это уже стало традицией.
Дайверы опустили елку на 40 м
Дайверы опустили елку на 40 м
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Традиционно, каждый год команда дайверов опускает новогоднюю елку на глубину Новониколаевского карьера.

Об этом сообщает UA: ДНІПРО.

Сообщается, что елку установили на глубину около 40 метров.

Погружения елки - это праздник для всех дайверов, потому что мы ставим елку, наверное, на самую низкую глубину - в районе 40 метров. Даже в Европе таких погружений с елкой не было, - рассказал дайвер Андрей Воробьев. 

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К слову, в Днепропетровской области елку на глубину погружают уже на протяжении 15 лет. Каждый год к этому мероприятию приобщается около десятка дайверов.

Напомним, в центре Киева зажгли главную елку страны. Дерево украшают 800 игрушек и более трех километров гирлянд. В этом году тематикой праздничной локации на Софийской площади стала сказка о Щелкунчике.

 

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Теги: елка, даверы, Днепр
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