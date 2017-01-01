Гончарук пообещал, что газ этой зимой не подорожает
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение о новом контракте на транзитный газ с РФ.
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Об этом он сообщил в видеоитогах недели в Facebook.
По словам Гончарука, соглашение о транзите газа с РФ является стратегической победой и сообщил, что этой зимой газ не будет дорожать.
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Глава правительства отметил, что благодаря данному соглашению цена на газ для украинцев этой зимой не увеличится и добавил, что 5-летний контракт даст Украине и Европе почувствовать себя в энергетической безопасности. Тариф, по его словам, будет устанавливаться по европейским правилам.
Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - сказал Гончарук.
Напомним, РФ выдвинула секретное требование к Украине по стоимости транзита газа. Российская сторона выдвинула секретное требование по стоимости транзита газа через территорию Украины.
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