Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук пообещал, что газ этой зимой не подорожает

Комментариев: 0
Премьер-министр рассказал о ценах на газ.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение о новом контракте на транзитный газ с РФ.

Читай также: Нафтогаз заявил о рисках срыва газовых соглашений

Об этом он сообщил в видеоитогах недели в Facebook.

По словам Гончарука, соглашение о транзите газа с РФ является стратегической победой и сообщил, что этой зимой газ не будет дорожать.

Читай также: “Нас обманули дважды”: Рупоры Кремля возмутились из-за договора о транзите

Глава правительства отметил, что благодаря данному соглашению цена на газ для украинцев этой зимой не увеличится и добавил, что 5-летний контракт даст Украине и Европе почувствовать себя в энергетической безопасности. Тариф, по его словам, будет устанавливаться по европейским правилам.

Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - сказал Гончарук.

Напомним, РФ выдвинула секретное требование к Украине по стоимости транзита газа. Российская сторона выдвинула секретное требование по стоимости транзита газа через территорию Украины.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, газ, РФ, соглашения, цена газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь