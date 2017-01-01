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В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ

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Для проведения выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. В голосовании могут принять участие почти 420 тысяч избирателей.
Бюллетени получили все участковые избирательные комиссии
Бюллетени получили все участковые избирательные комиссии
Корреспондент.net

В воскресенье в Украине проходят первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 23 регионах государства. Об этом сообщает пресс-служба МВД 22 декабря.

Для проведения этих выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. В голосовании могут принять участие почти 420 тысяч избирателей в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ.

По состоянию на 7:00 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 14 фактов, подкупом избирателей – 5 и фальсификацией избирательных документов – 4 факта. 7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Фото: МВД Украины 
 

Ранее в ЦИК заявили об угрозе срыва выборов в некоторых ОТГ, из-за того, что в избирательных комиссиях свои полномочия осуществляют лишь около 60% членов от необходимого количества.

ЦИК упростила порядок смены места голосования

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Теги: Украина, Выборы, ЦИК, избиратели, голосования, голосование, громада
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Источник: korrespondent.net

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