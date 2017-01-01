Фото главы Днепропетровской ОГА нашли на сайте киномоделей

Александр Бондаренко снова оказался в центре внимания.

Нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко предлагал свои услуги, как модель, и не против был сняться в рекламе нижнего белья.

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Журналисты нашли анкету с фото, похожими на губернатора на сайте "Киномодель".

В анкете киномодели говорится, что Александр увлекается танцами и спортом, а вот пением - нет.

Анкета Бондаренко kinomodel.ru

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Для сравнения вот фото из соцсетей периода участия в передаче "Давай поженимся" в 2012-2013 годах.

Бондаренко в молодости соцсети

Напомним, глава Днепропетровской ОГА 7 лет назад искал любовь в российском шоу. На момент участия в шоу Бондаренко было 26 лет. Там его представили перфекционистом, проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом, по знаку зодиака Водолеем.

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