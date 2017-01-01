Зеленскому предлагают ликвидировать должность Президента Украины

На сайте президента появилась петиция.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили ликвидировать его же должность.

Читай также: Онлайн-петиция против Медведчука набрала нужное количество голосов

Соответствующая петиция № 22/081236-эп появилась на сайте президента.

Свою позицию автор петиции обосновал историческими традициями, для которых должность президента не является нормой.

Предлагаю ликвидировать должность Президента Украины, как лишнюю и особенно опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по сей день. Наш менталитет, это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский строй изначально ненавистный и порочный для Украины, - пишет автор петиции.

Читай также: Украинским заключенным разрешили пользоваться интернетом в камерах

Документ был опубликован 20 декабря и набрал 27 голосов из 25 тыс. Необходимых. До окончания сбора подписей осталось 90 дней.

Напомним, на сайте президента появилась петиция о запрете продукции Apple. iPhone предлагают приравнять к георгиевской ленте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.