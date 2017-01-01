ГБР разоблачило схему хищений на Львовской таможне
Сотрудники Государственного бюро расследований заподозрили трех инспекторов Львовской таможни Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сообщается, что действия таможенников нанесли свыше 2 миллионов гривен ущерба государству.
В ГБР выяснили, что двое главных инспекторов таможенного поста "Западный" совместно с госинспектором отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни наладили преступную схему растаможивания грузовиков MAN с занижением таможенной стоимости.
Подозреваемые не проверяли сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор", - сказано в сообщении.
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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.
Напомним, у экс-нардепа Микитася ГБР арестовало шесть элитных авто. ГБР арестовало шесть элитных автомобилей у бывшего народного депутата Максима Микитася.
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