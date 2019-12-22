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Боец ВСУ получил ранение на Донбассе

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Сепаратисты открывали огонь в районе поселка Пески и села Крымское. Применялось стрелковое оружие.
Раненого военнослужащего доставили в госпиталь
Раненого военнослужащего доставили в госпиталь
Прес-центр штабу ООС / Facebook

С начала текущих суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, сепаратисты уже два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области начался с 6.10 и длился полчаса, а обстрел позиций в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области длился с 10.40 по 11.25. Применялось стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Раненого воина госпитализировали в мобильный госпиталь.

Напомним, за сутки 22 декабря на Донбассе сепаратисты совершили шесть обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: Минобороны, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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