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Касался языком: В Кривом Роге дедушка совратил 5-летнюю внучку

Комментариев: 7
Известны детали громкого дела.
Педофил
Педофил
Первый городской

Сегодня, 22 декабря, в Кривом Роге пенсионер совратил свою 5-летнюю внучку.

Об этом сообщает Первый Городской.

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Сообщается, что на момент осуществления преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Накануне пенсионер приехал в гости к семье. После застолья его уложили спать в детскую к 5-летней внучке.

Странную ситуацию заметил отец девочки. По словам мужчины, он услышал странные звуки и когда вошел в комнату и включил свет, то увидел, что пенсионер развращает ребенка. Так, пожилой мужчина якобы касался языком половых органов девочки.

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Случился скандал. Мужчину выгнали из дома. Он сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

После этого правоохранители разыскали вероятного педофила, задержали его и доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Николаевской области отец годами насиловал 11-летнюю дочь. Полиция задержала насильника.

 

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Теги: педофил, внучка, дед, Кривой Рог
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Комментариев (7)
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bertal    22.12.2019, 14:51
Оценка:  -2
bertal
Это новость для всей Украины? Да, вы больные, и ваш диагноз "неизлечим", дебилы. Печатайте сводки с западной Украины, и пусть страна ужаснется от деяний "западенцев"
BROKER666    22.12.2019, 14:53
Оценка:  +1
BROKER666
хYес0с, в УКРАИНЕ не стесняются г0ворить правду, в отличии от к0нченого каганата
BROKER666    22.12.2019, 14:55
Оценка:  +1
BROKER666
РФ согласилась выплатить Украине долг по газу... отс0сали, твари?
ВосставшийИзБана    22.12.2019, 15:27
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Да! Пусть расскажут, как Путин мальчиков в пупок целовал привселюдно.
ЛежатьБандера    22.12.2019, 14:39
Оценка:  -3
ЛежатьБандера
Евроинтеграция смолоду?
BROKER666    22.12.2019, 14:53
Оценка:  +1
BROKER666
хYес0с, в УКРАИНЕ не стесняются говорить правду, в отличии от к0нченого каганата
BROKER666    22.12.2019, 14:56
Оценка:  +1
BROKER666
РФ согласилась выплатить Украине долг по газу... отс0сали, твари? убейся, тварь, об стену
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