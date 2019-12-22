Касался языком: В Кривом Роге дедушка совратил 5-летнюю внучку

Известны детали громкого дела.

Сегодня, 22 декабря, в Кривом Роге пенсионер совратил свою 5-летнюю внучку.

Об этом сообщает Первый Городской.

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Сообщается, что на момент осуществления преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Накануне пенсионер приехал в гости к семье. После застолья его уложили спать в детскую к 5-летней внучке.

Странную ситуацию заметил отец девочки. По словам мужчины, он услышал странные звуки и когда вошел в комнату и включил свет, то увидел, что пенсионер развращает ребенка. Так, пожилой мужчина якобы касался языком половых органов девочки.

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Случился скандал. Мужчину выгнали из дома. Он сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

После этого правоохранители разыскали вероятного педофила, задержали его и доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Николаевской области отец годами насиловал 11-летнюю дочь. Полиция задержала насильника.

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