На Полтавщине разоблачили экс-чиновников в завладении госсредствами

Следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных.

Правоохранители заподозрили двух бывших чиновников в завладении государственными средствами при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Полтавской области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 22 декабря.

Как установили следователи, бывший начальник коммунального предприятия и экс-директор одной из столичных фирм, злоупотребляя служебным положением, присвоили около 500 тысяч гривен, выделенных на проведение восстановительных работ.

"Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшим должностным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч.4 ст.191 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Николаевской области чиновники вывели из бюджета 15 млн гривен, предназначенных для школ региона.

Также сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в растрате на 5,5 млн гривен девяти чиновникам госпредприятия Балаклейское лесное хозяйство в Харьковской области.

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