Лавров заявил о “новой преграде” для обмена пленными

Глава МИД РФ заявил, что образовалась преграда на пути обмена пленными.

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Для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными районами Донбасса в Минске появилась "новая преграда".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены, - сказал Лавров.

Он напомнил о списке удерживаемых лиц, местонахождение которых на данный момент точно известно.

Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой, - сказал Лавров.

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Напомним, Лавров заявил, что Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле". Глава МИД РФ Лавров сказал, что Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле".

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