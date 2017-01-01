В Харькове открыли мост, который обвалился летом

Автомобильный путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на него нанесена новая разметка.

В районе села Песочин Харьковской области открыли движение по путепроводу, часть которого обвалилась летом, сообщает пресс-служба Укратодора в воскресенье, 22 декабря.

"Усилиями и средствами Укравтодора объект полностью отремонтирован. Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием", – сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на него нанесена новая разметка. Также установлено ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 тонн.

Напомним, частичный обвал автомобильного моста произошел от рынка Лоск в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Отметим, в Укравтодоре заявили, что обрушение моста произошло в результате динамического удара перегруженной фуры.

Обрушение моста в Харькове попало на видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet