Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове открыли мост, который обвалился летом

Комментариев: 0
Автомобильный путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на него нанесена новая разметка.
Мост в районе села Песочин
Мост в районе села Песочин
ukravtodor.gov.ua

В районе села Песочин Харьковской области открыли движение по путепроводу, часть которого обвалилась летом, сообщает пресс-служба Укратодора в воскресенье, 22 декабря.

"Усилиями и средствами Укравтодора объект полностью отремонтирован. Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием", – сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на него нанесена новая разметка. Также установлено ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 тонн.

Напомним, частичный обвал автомобильного моста произошел от рынка Лоск в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.  Отметим, в Укравтодоре заявили, что обрушение моста произошло в результате динамического удара перегруженной фуры.

Обрушение моста в Харькове попало на видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, видео, мост, фото, ремонт, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь