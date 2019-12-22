В Одессе обокрали депутата: похитили имущество на 2 млн грн

Грабители вынесли ценное имущество.

Действующего депутата Одесского городского совета от партии “Доверяй делам“ обокрали. Из его дома вынесли иностранную валюту и имущество на сумму 1 миллион 803 тысячи гривен.

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Об этом сообщает 048.ua.

Сообщается, что ограбление произошло в конце ноября этого года вечером. Вор проник жилье, сломав металлопластиковую дверь на балконе второго этажа частного дома депутата.

Каким-то образом злоумышленник открыл сейф и украл из него 18 тысяч 750 евро, 2 тысячи долларов, а также четверо дорогостоящих наручных часов - Ulysse Nardin (20 тысяч доларів), Graham (3 тысячи долларов), Frederique Constant (1 тысяча 500 долларов), Breguet 566 (28 тысяч долларов). Информация об этом есть в судебном реестре.

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Местные журналисты попытались выяснить, кого именно обокрали из этой партии. Между тем, ни в одной декларации не было указано полный набор украденных наручных часов. Из этого следует, что депутат, которого обокрали, решил не вносить часы за несколько тысяч долларов в декларацию.

Напомним, дочь экс-главы Формулы-1 ограбили на lb50 млн за 50 минут. Грабители проникли в дом стоимостью lb700 млн, который пребывает под круглосуточной охраной, и вынесли оттуда драгоценности.

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