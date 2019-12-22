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В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Комментариев: 13
На Майдане прохидит марафон Белыми нитками в поддержку фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
Маруся Звиробий также пришла на акцию
Маруся Звиробий также пришла на акцию
Радио Свобода

На Майдане Незалежности в Киеве проходит марафон под названием Белыми нитками в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Украинформ.

У Монумента Незалежности построена сцена, на которой размещены плакаты "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?". К марафону присоединилось более двухсот человек.

Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.

Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы Мотор'ролла, Мандри, Karna, Сергей Танчинец (Без обмежень), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), Нумер 482 и другие. Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.

Напомним, 12 декабря полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

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Теги: Киев, митинг, шеремет, Майдан Незалежности, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Путин_xyйло    22.12.2019, 18:13
Оценка:  0
Путин_xyйло
Вот казалось бы какое дело ордынцам до дел наших? Но ведь не заснут пока не нагадят!
Крым-Украина    22.12.2019, 18:08
Оценка:  -1
Крым-Украина
Жи.довские Слуги используют тактику Берии: " Покажи мне человека, и я найду его вину ."
Alexsy    22.12.2019, 18:03
Оценка:  -3
Alexsy
Это просто Гаnдоны!
Letohradek    22.12.2019, 18:14
Оценка:  0
Letohradek
Это верно, ты как раз в этой троице, между лолой и пивковы
Pivkov3    22.12.2019, 18:03
Оценка:  -3
Pivkov3
только в самой поконченой стране могут проходить демонстрации в защиту наёмных убийц
Letohradek    22.12.2019, 18:12
Оценка:  -1
Letohradek
Бараняка тупая, а разве уже был вынесен вердикт суда, и обвиняемых назвали убийцами?
Л_о_л_а    22.12.2019, 17:33
Оценка:  -3
Л_о_л_а
посмотрела список участников - лузеров...кто эти люди????
Путин_xyйло    22.12.2019, 17:57
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Л_о_л - AAAAAAAAAAAA
звезда порно для извращенцев
Путин_xyйло    22.12.2019, 17:58
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Ну кто ж И-Ё не знает... Конечно - Л_о_л_а!
Крым-Украина    22.12.2019, 17:57
Оценка:  -1
Крым-Украина
Лола- это подпольный трансгендер Вова . Никак не определится с ориентацией :: один день мужик, другой день баба, третий -собака.
Л_о_л_а    22.12.2019, 17:32
Оценка:  -2
Л_о_л_а
и чё? ....тут сразу взяли и отпустили убийц????
Letohradek    22.12.2019, 18:02
Оценка:  -1
Letohradek
Свино-собака, а кто сказал, что подозреваемые - убийцы?
Путин_xyйло    22.12.2019, 18:12
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Не сравнивайте "прилагательных" со свиньями и собаками, - не обижайте животных!
Letohradek    22.12.2019, 18:17
Оценка:  -1
Letohradek
Лола, это жэвотное, которую высрал НКВДист. Поражаюсь, как эту анти-украинскую гниду до сих пор не определили в подвальчик СБУ
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