В центре Киева митингуют в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

На Майдане прохидит марафон Белыми нитками в поддержку фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

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На Майдане Незалежности в Киеве проходит марафон под названием Белыми нитками в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Украинформ.

У Монумента Незалежности построена сцена, на которой размещены плакаты "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?". К марафону присоединилось более двухсот человек.

Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.

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Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы Мотор'ролла, Мандри, Karna, Сергей Танчинец (Без обмежень), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), Нумер 482 и другие. Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.

Напомним, 12 декабря полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

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