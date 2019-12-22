Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье

Мужчина объяснил полиции, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может.

Родственники уже сообщили правоохранителям о его исчезновении пресс-служба Нацполиции

В Днепре полиция помогла мужчине, который шел домой после корпоратива в одном нижнем белье. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Так, рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный человек.

"Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам лишь в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним", – говорится в сообщении.

Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

На прошлой неделе стало известно, что Слуга народа проведет новогодний корпоратив. Тогда Александр Корниенко оценил это мероприятие в миллион гривен.

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