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Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье

Комментариев: 4
Мужчина объяснил полиции, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может.
Родственники уже сообщили правоохранителям о его исчезновении
Родственники уже сообщили правоохранителям о его исчезновении
пресс-служба Нацполиции

В Днепре полиция помогла мужчине, который шел домой после корпоратива в одном нижнем белье. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Так, рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный человек.

"Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам лишь в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним", – говорится в сообщении.

Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

 

"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

На прошлой неделе стало известно, что Слуга народа проведет новогодний корпоратив. Тогда Александр Корниенко оценил это мероприятие в миллион гривен. 

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Теги: Днепр, полиция, мужчина, корпоратив, голые мужчины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Схiдный_бiдняк    22.12.2019, 18:25
Оценка:  -2
Схiдный_бiдняк
Путин наливал ему, 100%! А потом еще и нассал в подъезде)
Ira0956    22.12.2019, 17:50
Оценка:  -5
Ira0956
Викторию Нуланд, требовавшую задавить Россию, парализовало на рабочем месте... У помощницы главы Госдепа США случился инсульт. Нуланд госпитализирована с тяжелыми последствиями кровоизлияния в мозг. Отнялась частично правая часть тела. Временно лишена способности говорить.
dиk    22.12.2019, 18:17
Оценка:  0
dиk
В мааскве чел в день кгб расстрелял сотрудников ФСО и че дальше-то?
Ira0956    22.12.2019, 17:50
Оценка:  -5
Ira0956
Небось, на столе танцевал )
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