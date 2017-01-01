Под Киевом многодетная мать убила новорожденного – СМИ

Женщина 1988 года рождения самостоятельно родила ребенка в общежитии и вынесла его в лесопосадку.

В Фастове в Киевской области многодетная мать убила своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщина 1988 года рождения самостоятельно родила ребенка в общежитии, где живет. После этого живую новорожденную девочку она завернула в ткань и вынесла в лесопосадку, где и оставила. Тело ребенка там же и обнаружили.

Сейчас начато досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане женщина выбросила двух младенцев из окна роддома. Женщина была в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног и решила от нее избавиться.

В Николаеве женщина выбросила в урну тело новорожденного

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