Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом многодетная мать убила новорожденного – СМИ

Комментариев: 0
Женщина 1988 года рождения самостоятельно родила ребенка в общежитии и вынесла его в лесопосадку.
Тело ребенка обнаружили в этой лесопосадке
Тело ребенка обнаружили в этой лесопосадке
pixabay.com

В Фастове в Киевской области многодетная мать убила своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщина 1988 года рождения самостоятельно родила ребенка в общежитии, где живет. После этого живую новорожденную девочку она завернула в ткань и вынесла в лесопосадку, где и оставила. Тело ребенка там же и  обнаружили.

Сейчас начато досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане женщина выбросила двух младенцев из окна роддома. Женщина была в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног и решила от нее избавиться.

В Николаеве женщина выбросила в урну тело новорожденного

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, ребенок, новорожденный, убийство, Мать, младенец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь