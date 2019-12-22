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Глава МИД Украины назвал главную задачу дипломатов

Комментариев: 2
Задача, которую руководство ведомства ставит сейчас перед своими подчиненными, - прагматизация и экономизация внешней деятельности.
Пристайко назвал главную задачу дипломатов
Пристайко назвал главную задачу дипломатов

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что работа дипломатов является неотъемлемой составляющей большинства достижений государства. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"В отличие от многих моих коллег мне часто трудно чем-то похвастаться: у нас нет построенных километров дорог, или надоев, или увеличения оборотов, скажем, в портах. Впрочем, большинство нашей работы в принципе завязано на все секторы нашей экономики", - отметил министр.

По словам Пристайко, победы он представляет себе как "фундамент из кирпичиков", такими как, например, выигранный суд, когда решение принято против агрессора в пользу Украины, или освобождение людей, подписание контракта после переговоров, привлечение нового инвестора или обеспечение Украины газом.

"Мы не приписываем себе победы, но, кажется, без дипломатии, они были бы невозможны", - сказал он.

Глава МИД также отметил, что за 30 лет независимости МИД вырос в серьезный масштабный механизм - 126 учреждений, 94 посольства. Задача, которую руководство ведомства ставит сейчас перед своими подчиненными, - прагматизация и экономизация внешней деятельности.

"Каждый наш политический контакт, каждый визит, каждый подписанный документ или проведенная конференция должны подчиняться одному четкому видению - достижению результатов. Мы должны, как и каждое министерство, производить определенный продукт. Нашим продуктом является не просто общее расширение, углубление и ускорение. Нашей задачей является четкий выход на подписание контрактов, на обеспечение инвестиционных проектов, на расширение экспорта и привлечение очередных рынков", - пояснил министр.

Тажке президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников дипломатической службы Украины с профессиональным праздником.

"У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс… Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножит", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на президентском сайте в воскресенье, 22 декабря.

"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, на украинских дипломатов возлагается "большая ответственность за судьбу страны".

Ранее МИД назвал нового посла Украины в США. Украинскую дипломатию в США возглавит представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Официально о назначении еще не сообщали.

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Теги: МИД Украины, Дипломатия, дипломат, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ДобрячийСер    22.12.2019, 19:38
Оценка:  +1
ДобрячийСер
Дякую що розсмішили!
WTF2_eбy_в_рот    22.12.2019, 19:34
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
прагматизация и экономизация внешней деятельности.

тогда сразу-все просрали и идите нахyй
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