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В штабе ООС рассказали о потерях на Донбассе

Комментариев: 1
С начала суток на Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, еще один боец получил ранения.
Сепаратисты применяли оружие запрещенных калибров
Сепаратисты применяли оружие запрещенных калибров
пресс-служба Генштаба

С начала суток в зоне ООС сепаратисты пять раз нарушили режим перемирия. Один военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…" - говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела. Один пришелся в районе ответственности группировки "Север".

В результате обстрелов, один боец ВСУ получил ранения. Еще одного медикам спасти не удалось.

Напомним, за сутки 21 декабря на Донбассе сепаратисты совершили 10 обстрелов. Тогда пострадали двое украинских военных. В штабе заявили, что враг применил лазерное оружие и один из бойцов получил ожог сетчатки глаза.

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    22.12.2019, 20:37
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
а че названия такие непацьриотичные? гле 1-й Срагульский фронт? где 2-й? и далее по-порядку... и воевать там должны первые срагули, вторые и т.д.))))))))))
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