В США ответили на критику Германии из-за санкций

Посол США в Германии заявил, что санкции против Северного потока-2 приняты в интересах Европы.

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", - сказал он.

По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

Полос считает, что санкции в отношении газопровода вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил Гренелл.

Ранее сообщалось, что в ФРГ раскритиковали США за санкции против Nord Stream-2. Американские ограничительные меры наносят удар немецким и европейским предприятиям, заявили в Берлине.

Напомним, Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet