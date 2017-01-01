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Киев не уступает в переговорах по газу - глава МИД

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Украина отстаивает свои интересы и пытается действовать так, чтобы негативные сценарии не состоялись.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
 
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина ничем не уступает в газовых переговорах с РФ. Об этом он рассказал в интервью агентству Укринформ, которое было опубликовано 22 декабря.
 
"Мы ничем не уступаем, мы ведем эти переговоры, как мы и обещали, в рамках трехстороннего взаимодействия. Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок", - отметил Пристайко.
 
При этом он считает достижением украинской переговорной команды то, что протокол о намерениях, подписанный на трехсторонних переговорах по газу, еще не является окончательной сделкой. 
 
"О конкретных цифрах мы с вами будем говорить, когда вместо протокола увидим конкретную сделку", - указал министр.
 
По словам Пристайко, согласие Нафтогаза на отзыв исков против Газпрома - это тот вопрос, который Украина "может приобрести, а может и потерять".
 
"Сейчас мы имеем то, что у нас в руках - три миллиарда долларов. Это очень серьезная сумма, которую мы отсудили в честном противостоянии в судах. Это действительно большая победа", заявил глава МИД.

Напомним, 20 декабря в Минске состоялись переговоры, на которых представители Киева и Москвы подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Нафтогаз и Газпром договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Он предусматривает минимальную прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Его должны подписать до 29 декабря.

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Теги: газ, Украина-Россия, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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