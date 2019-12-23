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В Луганской области горел интернат, четыре жертвы

Комментариев: 1
В Старобельском психоневрологическом интернате загорелся один из корпусов. Четыре человека погибли и трое получили телесные повреждения.
В психоневрологическом интернате на Луганщине произошел пожар
В психоневрологическом интернате на Луганщине произошел пожар
lg.npu.gov.ua
 
В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что информация о пожаре поступила в Старобельский отдел полиции от ГСЧС в воскресенье в 21.09. Загорелся один из корпусов один из корпусов областного психоневрологического интерната.
 
Огонь ликвидировали в 22.55.
 
В результате инцидента четыре человека погибли и трое получили телесные повреждения.
 
Обстоятельства пожара расследует полиция. Инцидент класифицировали по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и статье 367 (служебная халатность) УК Украины.
 

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Теги: фото, пожар, жертвы, интернат, Луганская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.12.2019, 04:54
Оценка:  +9
Колишній-східняк
И это же пока еще на улице стоит плюсовая температура! А что было бы в морозы, когда самодельные нагреватели заработали бы интенсивнее и нагрузка на изношенные электропроводки возросла во много крат?
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