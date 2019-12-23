В Луганской области горел интернат, четыре жертвы
В Старобельском психоневрологическом интернате загорелся один из корпусов. Четыре человека погибли и трое получили телесные повреждения.
В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что информация о пожаре поступила в Старобельский отдел полиции от ГСЧС в воскресенье в 21.09. Загорелся один из корпусов один из корпусов областного психоневрологического интерната.
Огонь ликвидировали в 22.55.
В результате инцидента четыре человека погибли и трое получили телесные повреждения.
Обстоятельства пожара расследует полиция. Инцидент класифицировали по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и статье 367 (служебная халатность) УК Украины.
Cмотрите фотогалерею: В Луганской области горел интернат, четыре жертвы
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области эксплуатировали пациентов психоневрологического интерната.
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