Штаб ОСС: Сепаратисты бьют из запрещенного оружия

Противник обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, еще один боец получил ранения пресс-служба Генштаба

Сепаратисты за прошлые сутки, 22 декабря, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: возле Песков – из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Три обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Новгородского – минометы калибра 82 мм.

Напомним, за сутки 21 декабря на Донбассе сепаратисты совершили 10 обстрелов. Тогда пострадали двое украинских военных. В штабе заявили, что враг применил лазерное оружие и один из бойцов получил ожог сетчатки глаза.

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