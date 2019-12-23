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Сутки в ООС: Сепаратисты бьют из запрещенного оружия

Комментариев: 5
Противник обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, еще один боец получил ранения
На Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, еще один боец получил ранения
пресс-служба Генштаба

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Сепаратисты за прошлые сутки, 22 декабря, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

  • возле Песков - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды возле Красногоровки - из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Три обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

  • неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • возле Новгородского - минометы калибра 82 мм.

Напомним, за сутки 21 декабря на Донбассе сепаратисты совершили 10 обстрелов. Тогда пострадали двое украинских военных. В штабе заявили, что враг применил лазерное оружие и один из бойцов получил ожог сетчатки глаза.

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Комментариев (6)
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Схiдный_бiдняк    23.12.2019, 09:22
Оценка:  -4
Схiдный_бiдняк
Это описание 9 части Звездных войн? Сепаратисты, запрещенное оружие...интересно как же ответи тКонфедерация?)
Woodbrother    23.12.2019, 08:57
Оценка:  +2
Woodbrother
Просто ЗЕбарыга наживается на войне.
Антибес    23.12.2019, 08:25
Оценка:  -3
Антибес
Не поддавайтесь на провокации!
Woodbrother    23.12.2019, 08:58
Оценка:  +2
Woodbrother
На провокации надо отвечать силой. Другого рассесйкие оккупаниты не понимают.
Схiдный_бiдняк    23.12.2019, 09:24
Оценка:  -3
Схiдный_бiдняк
за 6 лет так никто и не нашел оккупантов, ни одного нет в плену!!! Нет объявления войны, нет военного положения. Но вы продолжайте снимать лапшу с ушей. Там просто бизнес)
Woodbrother    23.12.2019, 09:42
Оценка:  +2
Woodbrother
Схiдный_бiдняк опять вам медведь на голову нас_рал на вашей москве.
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