Итоги 22 декабря: выборы в ОТО и новогодний парад в Киеве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Москва пообещала ответ на санкции по Северному потоку-2; в Украине состоялись первые выборы в ОТО: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

РФ пообещала ответ на санкции США по Nord Stream-2

Москва будет отвечать на санкции Вашингтона, но так, чтобы не нанести ущерб себе.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые "не делают чести серьезным политическим деятелям".

Украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Между Украиной и Северной Македонией с 22 декабря начнет действовать режим безвизовых поездок.

"К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

В Киеве впервые прошел новогодний парад

В центре столицы состоялся первый новогодний парад, в котором приняли участие около сотни костюмированных персонажей.

Участники мероприятия прошли от парка Шевченко до Софийской площади в сопровождении оркестра.

В Украине прошли первые выборы в 86 ОТГ

В воскресенье в Украине проходят первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 23 регионах государства.

Для проведения этих выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. В голосовании могут принять участие почти 420 тысяч избирателей в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ.

Ведущего NewsOne вызвали на допрос по делу Шеремета

Журналиста и телеведущего канала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам Павловского, журналистка с оператором услышали взрыв и оперативно направились на место гибели Шеремета. Именно поэтому на их канале появились эксклюзивные кадры.

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