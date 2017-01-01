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Принятие бюджета-2020 Полтавщины: глава ОГА сумел сформировать собственное большинство в облсовете

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Принятие бюджета-2020 Полтавщины: глава ОГА сумел сформировать собственное большинство в облсовете

"Если в первые дни после назначения нового главы Полтавской ОДА еще можно было услышать комментарии в стиле «харьковская команда здесь на пару месяцев» и «они ещё узнают, что такое Полтава», то сегодня очевидной является принципиально другая ситуация - новый глава ОДА сумел сформировать собственное большинство в облсовете и, очевидно, в полтавском региональном политикуме, как таковом. Такими успехами могут похвастаться далеко не все новые руководители областей. В ряде регионов между ОДА и облсоветами существуют явные конфликты и открытые политические противостояния" - пишет блоггер Сергей Безруков на своей странице в Facebook.

"73 голоса в поддержку областного бюджета-2020 – это очень хороший результат для новой команды. Особенно, если учесть наличие большого количества групп влияния в регионе.
Очевидно, что по мере приближения местных выборов, прогубернаторское большинство в облсовете будет только укрепляться" - констатирует блоггер.

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