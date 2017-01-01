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Дожди и туманы: синоптики озвучили прогноз на 23 декабря

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Известно, какой сегодня будет погода.
Погода 23 декабря
Погода 23 декабря
meteo.gov.ua

Сегодня Украину встряхнет череда дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня, 23 декабря, будет облачно, на протяжении дня ожидаются обильные дожди. Воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию. 

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно облачно. В Сумах вероятны дожди, в остальных областях - переменчивая облачность. Между тем, на улице +6…+10 градусов по Цельсию. 

В южной части страны 23 декабря ожидается хмурый и дождливый день. На протяжении дня термометр покажет +11…+14 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На протяжении дня ждите осадков в виде дождей. На термометре +7…+10 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня облачно. Ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +11 градусов по Цельсию.

В Киеве осадки в виде дождя. Будет облачно на протяжении всего дня. Воздух прогреется в пределах +9…+11 градусов по Цельсию.

Автомобилистов предупреждают о густом тумане по всей стране.

Напомним, украинцев предупредили о резком усилении ветра. Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

 

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Теги: погода
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