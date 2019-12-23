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Сегодня по Skype Украина и РФ договорятся об обмене пленными

Комментариев: 4
У Суркова назвали условия обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.
Советник Президента РФ Владислав Сурков
Советник Президента РФ Владислав Сурков
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Киев и ОРДЛО могут обменяться пленными до конца года в случае успеха видеоконференции, которая состоится в понедельник 23 декабря. Об этом сообщают российские СМИ. 

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В СМИ также отмечается, что обмен пленными может состояться до Нового года.

Сегодня состоится очень важная видеоконференция минской контактной группы. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу “всех установленных на всех установленных, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Пристайко надеется что разведение сил на Донбассе состоится до следующего саммита

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Теги: Украина, ОРДЛО, Обмен пленными
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Комментариев (5)
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Via_dolorosa    23.12.2019, 11:28
Оценка:  0
Via_dolorosa
VSHIVANKA--- и чему ты так несказанно радуешься ватное отродье; что мы с сепарами ведём переговоры ??? так у нас с ними общие КПП, а часть тех людишек даже ездят к нам за Укр. пенсией и нормальн едой. Всё_равно их признавать никто не собирается как и давать особые статусы и тем более менять Констиц
VSHIVANKA    23.12.2019, 11:11
Оценка:  -5
VSHIVANKA
В ЗАГОЛОВКЕ КРУПНЫМ ШРИФТОМ , ДЛЯ УКЛАДЫВАЮ ОСОБО МАЙДАНУТЫХ , " УКРАИНА И РОССИЯ БУДУТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ...... "
НИЖЕ ПО ТЕКСТУ УЖЕ МЕЛКИМ ШРИФТОМ , ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ БУДУТ МЕЖДУ КИЕВОМ И ДОНЕЦКОМ.....))))
VSHIVANKA    23.12.2019, 11:13
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ДЛЯ УСЛАДЫ ОСОБО МАЙДАНУТЫХ .....)))
YSL    23.12.2019, 11:09
Оценка:  -3
YSL
украина по скайпу договаривается не с Российской Федерацией а с ЛНР и ДНР.
saveplace    23.12.2019, 10:08
Оценка:  +1
saveplace
Ооо) додумались как можно экономить деньги на перелетах
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