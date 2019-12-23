Сегодня по Skype Украина и РФ договорятся об обмене пленными

У Суркова назвали условия обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.

Киев и ОРДЛО могут обменяться пленными до конца года в случае успеха видеоконференции, которая состоится в понедельник 23 декабря. Об этом сообщают российские СМИ.

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В СМИ также отмечается, что обмен пленными может состояться до Нового года.

Сегодня состоится очень важная видеоконференция минской контактной группы. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу “всех установленных на всех установленных, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Пристайко надеется что разведение сил на Донбассе состоится до следующего саммита

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