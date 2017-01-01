Выборы в ОТО: На Закарпатье "Слуга Народа" побеждает всего в 2 округах

22 декабря в Закарпатской области прошли выборы глав объединенных территориальных общин (ОТО). Представители партии “Слуга народа“ выиграли всего на двух округах из девяти. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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“Сегодня на Закарпатье прошли выборы в девять ОТО. По состоянию на 20:00 голосования завершено во всех общинах. По моей информации, экзит-полы проводились только на двух ОТО по заказу штабов одной из партий”, - написал Глагола.



По информации Глаголы, В Холмовской ОТО побеждает нынешняя глава Холмовского сельсовета, а кандидат от “Слуги народа” терпит поражение: Татьяна Вачиля (самовыдвиженка) – 42%; Мирослав Лешанич (“Слуга народа”) – 14,1%.



“В Косоньской ОТО в “Слуге народа” решили не искать новых лиц и сделали ставку на действующего и популярного в обществе сельского голову села Косонь, который, по данным ексзит-пола, и одерживает победу Александр Товта (“Слуга народа”) – 58%; Сабольч Барта (самовыдвиженец) – 18,8%; Василий Баков (самовыдвиженец) – 9%”, - сообщил журналист.



Напомним, в Украине завершились первые выборы в ОТО.

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