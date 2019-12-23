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Под Киевом полицейский пытался покончить с жизнью

Комментариев: 1
К счастью, мужчину удалось спасти.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ar.volyn.ua

В Сквире Киевской области полицейский пытался покончить жизнь самоубийством. 

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Лейтенант полиции (мужчина 1988 года рождения) находился на суточном дежурстве. Около 21 часов 22 декабря он ушел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия.

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Коллеги полицейского отреагировали мгновенно. Они вызвали медиков, а те госпитализировали копа с огнестрельным ранением головы.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки суицида полицейского. Мотивы и обстоятельства поступка пока выясняются.

Напомним, в Кропивницком полицейские спасли женщину от самоубийства. Патрульные сообщили о случае родным женщины и вызвали врачей для оказания ей медицинской помощи.

 

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Теги: самоубийство, полицейский, суицид
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    23.12.2019, 10:35
Оценка:  +2
SEMPENTY
Как в полицию мог попасть гуманоид с такими проблемами с психикой?
горчичник    23.12.2019, 11:32
Оценка:  0
горчичник
проводящий отбор оказался гуманоидом
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