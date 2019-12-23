Под Киевом полицейский пытался покончить с жизнью
В Сквире Киевской области полицейский пытался покончить жизнь самоубийством.
Читай также: В Днепре поезд оторвал голову мужчине
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Лейтенант полиции (мужчина 1988 года рождения) находился на суточном дежурстве. Около 21 часов 22 декабря он ушел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия.
Читай также: В Николаеве водитель такси подстрелил пассажира
Коллеги полицейского отреагировали мгновенно. Они вызвали медиков, а те госпитализировали копа с огнестрельным ранением головы.
Возбуждено уголовное дело по факту попытки суицида полицейского. Мотивы и обстоятельства поступка пока выясняются.
Напомним, в Кропивницком полицейские спасли женщину от самоубийства. Патрульные сообщили о случае родным женщины и вызвали врачей для оказания ей медицинской помощи.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.