Дело Шеремета: опубликовано доказательство непричастности "Рифмастера"

На фотографиях полиции оказался не тот человек.

Человек, попавший на камеры наблюдения накануне убийства Павла Шеремета, не является Андреем Антоненко (“Рифмастер“). Об этом написал адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.

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Одним из основных доказательств причастия Антоненко к убийству Щеремета стала фотография с блокады Крыма в 2015 году. На ней, со спины, был запечатлен мужчина со специфическим принтом на кофте. Во версии следствия, на фото - Андрей Антоненко. Человек в похожей кофте попал на камеры наблюдения вблизи места, где была заминирована машина Шеремета. В итоге, в МВД пришли к выводу, что на двух фотографиях запечатлен Антоненко.



“И так друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание, смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован и это явно не Рифмастер!?“ - написал Добош.





Напомним, ведущего NewsOne вызвали на допрос по делу Шеремета.

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