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Дело Шеремета: опубликовано доказательство непричастности "Рифмастера"

Комментариев: 3
На фотографиях полиции оказался не тот человек.
Полиция обвиняет Антоненко в убийстве Шеремета
Полиция обвиняет Антоненко в убийстве Шеремета
Андрей Антоненко / Facebook

Человек, попавший на камеры наблюдения накануне убийства Павла Шеремета, не является Андреем Антоненко (“Рифмастер“). Об этом написал адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook. 

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Одним из основных доказательств причастия Антоненко к убийству Щеремета стала фотография с блокады Крыма в 2015 году. На ней, со спины, был запечатлен мужчина со специфическим принтом на кофте. Во версии следствия, на фото - Андрей Антоненко. Человек в похожей кофте попал на камеры наблюдения вблизи места, где была заминирована машина Шеремета. В итоге, в МВД пришли к выводу, что на двух фотографиях запечатлен Антоненко.

“И так друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание, смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован и это явно не Рифмастер!?“ - написал Добош.



Напомним, ведущего NewsOne вызвали на допрос по делу Шеремета.

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Комментариев (4)
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Avenger_    23.12.2019, 11:12
Оценка:  +1
Avenger_
Такие "доказательства",сварга ненные на скорую руку могут налезть на голову только самым упоротым порохоботам.
dron29    23.12.2019, 11:22
Оценка:  +2
dron29
Зато кацоботам и ЗЕлебобикам - достаточно фотки спины не пойми кого для обвинения)))
Антибес    23.12.2019, 11:10
Оценка:  +1
Антибес
Эти"доказательства" яйца ломаного не стоят!)))))
Woodbrother    23.12.2019, 11:00
Оценка:  -4
Woodbrother
Шеремета грохнули спецслужбы россии. Теперь руками клоуна ЗЕ на россия заметает следы.
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