Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На шести шахтах на Львовщине произошла крупная авария

Комментариев: 0
Работа приостановлена на шести шахтах.
На 6 шахтах на Львовщине произошло ЧП
На 6 шахтах на Львовщине произошло ЧП
depositphotos.com

В ночь с 22 на 23 декабря была отключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП «Львовуголь». Из-за этого оказались обесточены подъемы, водоотливы и вентиляторы главного проветривания. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. 

Читай также: Обвал на шахте в Донецкой области: Есть жертвы

Из-за чрезвычайного происшествия на всех шести шахтах был утрачен контроль за рудничной атмосферой, началось затопление.

По словам Волынца, отключение шести шахт от электроэнергии произошло из-за невыполнений требований районной электросети - оплатить заранее 22 миллиона гривен за электроэнергию за период с декабря 2019 до января 2020 года.

“Разумеется, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленные перед ними долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО Центрэнерго задолжало горнякам “Львовуголь“ 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре“, - написал Волынец.

 

Напомним, силовики провели обыски на шести шахтах во Львовской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: шахты, Львовская область, ЧП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь