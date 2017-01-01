На шести шахтах на Львовщине произошла крупная авария
В ночь с 22 на 23 декабря была отключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП «Львовуголь». Из-за этого оказались обесточены подъемы, водоотливы и вентиляторы главного проветривания. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
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Из-за чрезвычайного происшествия на всех шести шахтах был утрачен контроль за рудничной атмосферой, началось затопление.
По словам Волынца, отключение шести шахт от электроэнергии произошло из-за невыполнений требований районной электросети - оплатить заранее 22 миллиона гривен за электроэнергию за период с декабря 2019 до января 2020 года.
“Разумеется, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленные перед ними долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО Центрэнерго задолжало горнякам “Львовуголь“ 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре“, - написал Волынец.
Напомним, силовики провели обыски на шести шахтах во Львовской области.
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