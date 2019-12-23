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“Пригласим Януковича”: Соловьев озвучил идею для “нормандского формата”

Комментариев: 1
Владимир Соловьев отличился идеей.
Пропагандист Соловьев
Пропагандист Соловьев
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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что на следующий "нормандский саммит" должны пригласить от Украины беглого экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова.

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Об этом рупор Кремля заявил в эфире своей же передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Кремлевский пропагандист таким образом отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов разговаривать только с теми представителями ОРДЛО, которые покинули оккупированные территории и не поддерживают террористов.

Ну и, конечно, гениальные идеи, которые регулярно высказываются, они совершенно ни о чем. То есть, идея: "А давайте поговорим с хорошим хлопцем, который живет за рубежом, но он сам из Луганска". Ну хорошо, давайте тогда следующий раз в "нормандский формат" мы будем со стороны Украины приглашать "правительство национального спасения", которое сформируется или уже сформировано в Москве. Ну давайте Азарова тогда посадим за стол переговоров, Януковича где-то в Ростове, - заявил Соловьев.

Напомним, рупоры Кремля возмутились из-за договора о транзите. Журналисты РФ считают, что их страну обманули.

 

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Теги: Соловьев, Янукович, пропагандист, пропаганда
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Комментариев (1)
Woodbrother    23.12.2019, 12:23
Оценка:  +1
Woodbrother
Еще пригласите Чипа и Дейла. они тоже спасатели офигенные А если пригласить спасательниц Малибу, то переговоры пойдут гораздо интенсивнее
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