Милованов рассказал, как будут увольнять украинцев по новому Кодексу

Министр прояснил некоторые нюансы нового Трудового Кодекса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства разъяснил мифы, связанные с новым Трудовым Кодексом. Об этом он написал в Facebook.

Министр развенчал миф об увольнении сотрудника без объяснения причин. По его словам, работника действительно могут лишить работы, однако при условии выплаты денежной компенсации.

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“По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель“ - отметил министр.

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“Новый закон позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически - работать дистанционно и иметь социальные гарантии. То же касается пенсионеров и инвалидов, для которых есть предложения на рынке, но устаревшее законодательство не позволяет установить гибкие условия работы“ - подчеркнул министр.

Срочное и бессрочное трудоустройство

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“Бессрочные договоры будут. Как и договоры на определенный срок. Это свобода выбора между работодателем и работником. Зато теперь работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя. Или размер материального и морального вреда. Все это - письменно и отдельно для каждого работника“ - разъяснил министр.

Сверхурочная работа

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“Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы. Например, часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе. Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов“ - написал Милованов.

Испытательный срок

“Часть так называемых льгот (отсутствие испытательного срока - ред.) делает их нежелательными для работодателей и часто не дает трудоустроиться официально. Новый закон избавляется от устаревших дискриминационных норм“ - подчеркнул министр.

Профсоюзы

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“Профсоюзы сохраняются и будут работать. Они даже получат более широкие возможности договариваться с работодателями и работниками. Но работа профсоюзов должна стать более эффективной. По новому закону профсоюзы станут инструментом посредничества между работодателями и работниками там, где это оправданно и необходимо. Поэтому работа профсоюзов будет регулироваться отдельным законом, который также вскоре будет разработан“ - заявил глава министерства.

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“Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легальнизует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно. Например, грузчиков, мастеров по ремонту оборудования, дополнительного персонала во время “завала“. “Халтурка“ перестанет ею быть, потому работник сможет совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более выгодные условия труда“ - отметил Милованов.

Работа подростков

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“Новый закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Наконец будет решена проблема “чтобы устроиться на работу надо опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет“. Ученики и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение об этом. Даже если учатся на дневной форме“ - подытожил Милованов.

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