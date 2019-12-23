В Харькове пьяный водитель влетел в авто полиции: Опубликовано видео

В результате ДТП пострадали полицейские и медик.

Вечером 22 декабря в Харькове пьяный водитель совершил наезд на двух патрульных и медика, которые работали на месте ДТП. Об этом сообщает Police Control Ukraine.

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В воскресенье вечером в Харькове столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Ford Focus. На место выехали сотрудники полиции и медики. Во время оформления ДТП, в автомобиль патрульных влетел пьяный водитель «Volkswagen».



Полицейские и медик с многочисленными травмами были госпитализировали в городскую больницу неотложной помощи.

Напомним, в Киеве фура с мукой снесла несколько автомобилей и врезалась в АЗС



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