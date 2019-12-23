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В ОРДЛО отменят комендантский час на новогодние праздники

Комментариев: 2
На оккупированной части Донбасса боевики отменят комендантский час на время новогодних праздников.
Операция ООС на Донбассе
Операция ООС на Донбассе
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Главарь “ДНР“ Пушилин распорядился приостановить действие режима комендантского часа на оккупированной территории с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года. Об этом пишут СМИ сепаратистов. 

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В распоряжении главы сепаратистов Пушилина о временном приостановлении режима комендантского часа говорится, что на время отмены комендантского часа на новогодние праздники патрулирование городов “ДНР“ будет усилено.

Комендантский режим на территории Донбасса действует с лета 2014 года, когда в регионе начались боевые действия. До этого предпринимались попытки ослабить комендантский час, однако после убийства в прошлом году бывшего главаря “ДНР“ Александра Захарченко его вернули в прежний режим.

Напомним, ранее На блокпосту в ООС застрелился военный

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Теги: Донбасс, Новый год
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Комментариев (2)
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Via_dolorosa    23.12.2019, 12:22
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Ну вот праздник к нам приходит, а говорили там ни чего хорошего не происходит.
Aspid    23.12.2019, 12:14
Оценка:  -1
Aspid
Кошмар... Как же теперь счастливые ордловцы будут жить без комендантского часа? Их же ненавистные бандеры съедят.
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