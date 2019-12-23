В ОРДЛО отменят комендантский час на новогодние праздники

На оккупированной части Донбасса боевики отменят комендантский час на время новогодних праздников.

Главарь “ДНР“ Пушилин распорядился приостановить действие режима комендантского часа на оккупированной территории с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года. Об этом пишут СМИ сепаратистов.

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В распоряжении главы сепаратистов Пушилина о временном приостановлении режима комендантского часа говорится, что на время отмены комендантского часа на новогодние праздники патрулирование городов “ДНР“ будет усилено.

Комендантский режим на территории Донбасса действует с лета 2014 года, когда в регионе начались боевые действия. До этого предпринимались попытки ослабить комендантский час, однако после убийства в прошлом году бывшего главаря “ДНР“ Александра Захарченко его вернули в прежний режим.

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