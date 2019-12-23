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Вопрос Крыма нужно обсуждать вне рамок "нормандского формата" – МИД

Комментариев: 3
Для решения проблемы деоккупации Крыма нужен отдельный механизм, не связанный с Донбассом.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Фейсбук МИДа

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Вопрос деоккупации Крыма следует решать другими механизмами вне рамок “нормандского формата“. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью “Укринформ“.

Если быть прагматичным, то вопрос востока (Донбасса – ред.) надо решать теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставить в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые, - отметил министр.

Напомним, Кулеба заявил, что тема Крыма обсуждалась на “нормандском саммите”. Зеленский все-таки поднял тему аннексированного полуострова.

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Теги: Крым, Донбасс, нормандский формат, нормандская четверка, МИД, Пристайко
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Комментариев (3)
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Via_dolorosa    23.12.2019, 12:59
Оценка:  +2
Via_dolorosa
VSHIVANKA--- он будет обсуждаться и это будет вечное давление на рашу; вас этим крымом будут макать в унитаз по случаю и без, попутно вешая всех собак. Хороший повод не давать нормально жить ватникам.
VSHIVANKA    23.12.2019, 11:53
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ВОПРОС КРЫМА НЕ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ ВООБЩЕ....
Woodbrother    23.12.2019, 12:46
Оценка:  +3
Woodbrother
Это вам на вашей вонючей россии только так кажется.
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