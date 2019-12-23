Вопрос Крыма нужно обсуждать вне рамок "нормандского формата" – МИД

Читай также: ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Вопрос деоккупации Крыма следует решать другими механизмами вне рамок “нормандского формата“. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью “Укринформ“.

Если быть прагматичным, то вопрос востока (Донбасса – ред.) надо решать теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставить в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые, - отметил министр.