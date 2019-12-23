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Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти

Комментариев: 6
Антон Дробович считает, что нужен "более грациозный вариант".
Герб ССР на щите Родины-мать, который хотели демонтировать в рамках декоммунизации
Герб ССР на щите Родины-мать, который хотели демонтировать в рамках декоммунизации
Википедия

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который заменил Владимира Вятровича, высказался по идее демонтажа герба СССР с памятника Родина-мать в Киеве. Данный вопрос он прокомментировал во время своей пресс-конференции. 

По мнению Дробовича, демонтаж будет стоить дорого, поэтому необходим другой вариант. 

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“В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант“, - заявил Антон Дробович на своей пресс-конференции в Киеве.

Ранее Дробович заявил о том, что никто никому не может навязывать героев. По мнению нового главы Института, вопрос героев “должен обсуждаться в диалоге“.

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Герб ССР на щите Родины-мать, который хотели демонтировать в рамках декоммунизации
Герб ССР на щите Родины-мать, который хотели демонтировать в рамках декоммунизации
Википедия

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Теги: антон дробович, Родина мать, герб ссср
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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    23.12.2019, 13:02
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Более "грациозный" вариант - сломать наxyй памятник в сборе - по доброй украинской традиции.
А то ведь пока советский герб красуется в выси во всей красе своей, не видать стране европейского будущего.
Думаете, почему вся эта xyйня на Украине происходит? Из-за Путина?.. Нет! Из-за этого герба!
Michael2811    23.12.2019, 12:45
Оценка:  -1
Michael2811
Поздравляю всех украинцев с первым поездом !!!!
Via_dolorosa    23.12.2019, 12:51
Оценка:  +1
Via_dolorosa
на оккупированный ни кем не признанный остров, так туда даже сами ватники не особо ездят; поезд есть а где-же пассажиропоток.
MrBlackXXX    23.12.2019, 12:42
Оценка:  +1
MrBlackXXX
Радует что в 21 веке у нацистов руки так же коротки как и век тому назад.
saveplace    23.12.2019, 12:27
Оценка:  +4
saveplace
Самая важная проблема в стране бл*ть
Via_dolorosa    23.12.2019, 12:20
Оценка:  +3
Via_dolorosa
а его не надо демонтировать, достаточно закрыть листами из нержавейки как закрыли ленина на м. Театральная. Хотя дорого это сколько, бригада из 5-6 чел промышл. альпинистов с болгарками и блоками это дорого для столицы? Если на этом деньги не отмывать можно уложиться в пару сотен тысяч.
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 12:57
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Это проблема даже не столицы, а всего государства. Но, стараниями зеленой ко манды, за несколько месяцев в бюджете государства образовалась многомиллиардная дыра.
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