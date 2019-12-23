Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти

Антон Дробович считает, что нужен "более грациозный вариант".

Герб ССР на щите Родины-мать, который хотели демонтировать в рамках декоммунизации Википедия

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который заменил Владимира Вятровича, высказался по идее демонтажа герба СССР с памятника Родина-мать в Киеве. Данный вопрос он прокомментировал во время своей пресс-конференции.

По мнению Дробовича, демонтаж будет стоить дорого, поэтому необходим другой вариант.

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“В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант“, - заявил Антон Дробович на своей пресс-конференции в Киеве.

Ранее Дробович заявил о том, что никто никому не может навязывать героев. По мнению нового главы Института, вопрос героев “должен обсуждаться в диалоге“.

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