Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти
Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который заменил Владимира Вятровича, высказался по идее демонтажа герба СССР с памятника Родина-мать в Киеве. Данный вопрос он прокомментировал во время своей пресс-конференции.
По мнению Дробовича, демонтаж будет стоить дорого, поэтому необходим другой вариант.
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“В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант“, - заявил Антон Дробович на своей пресс-конференции в Киеве.
Ранее Дробович заявил о том, что никто никому не может навязывать героев. По мнению нового главы Института, вопрос героев “должен обсуждаться в диалоге“.
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А то ведь пока советский герб красуется в выси во всей красе своей, не видать стране европейского будущего.
Думаете, почему вся эта xyйня на Украине происходит? Из-за Путина?.. Нет! Из-за этого герба!