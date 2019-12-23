РФ будет "жестко" отстаивать права русскоязычных в Украине - Лавров

Глава МИД РФ сделал новое заявление.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что со стороны Украины должно быть последовательное выполнение минских соглашений, а также прямой диалог с так называемыми лидерами псевдореспублик.

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Об этом передает УНИАН.

Лавров также заявил, что РФ “будет бороться за права русскоязычных украинцев и не допустит дискриминации”. Также российская сторона хочет быть посредником в переговорах Украины с главарями так называемых “ЛДНР”.

Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины, - сказал Лавров.

При этом он заявил, что дестабилизирующим фактором является “внутренний конфликт в Украине”.

Преодолеть его можно только через последовательное выполнение Минского комплекса мероприятий, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом говорится в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита “нормандского формата”. Готовы и в дальнейшем осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы, - сказал Лавров.

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Напомним, Лавров заявил о “новой преграде” для обмена пленными. Глава МИД РФ заявил, что образовалась преграда на пути обмена пленными.

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