РФ будет "жестко" отстаивать права русскоязычных в Украине - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что со стороны Украины должно быть последовательное выполнение минских соглашений, а также прямой диалог с так называемыми лидерами псевдореспублик.
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Об этом передает УНИАН.
Лавров также заявил, что РФ “будет бороться за права русскоязычных украинцев и не допустит дискриминации”. Также российская сторона хочет быть посредником в переговорах Украины с главарями так называемых “ЛДНР”.
Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины, - сказал Лавров.
При этом он заявил, что дестабилизирующим фактором является “внутренний конфликт в Украине”.
Преодолеть его можно только через последовательное выполнение Минского комплекса мероприятий, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом говорится в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита “нормандского формата”. Готовы и в дальнейшем осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы, - сказал Лавров.
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Напомним, Лавров заявил о “новой преграде” для обмена пленными. Глава МИД РФ заявил, что образовалась преграда на пути обмена пленными.
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1. Опять будут стрелять в спину русскоговорящим, которые защищают Украину?
2. Прикрываться опять будут русскоговорящими женщинами и детьми?
А не готовы ли вы сходить нах и нах убраться с востока Украины и из Крыма?
в отличие от "цэевропы"
Т.е. ты прозрачно намекаешь, что в США и Израиле законодательно закреплен "русский", как второй государственный со всеми вытекающими последствиями?