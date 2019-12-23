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РФ будет "жестко" отстаивать права русскоязычных в Украине - Лавров

Комментариев: 17
Глава МИД РФ сделал новое заявление.
Сергей Лавров
Сергей Лавров
ЕРА/UPG

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что со стороны Украины должно быть последовательное выполнение минских соглашений, а также прямой диалог с так называемыми лидерами псевдореспублик.

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Об этом передает УНИАН.

Лавров также заявил, что РФ “будет бороться за права русскоязычных украинцев и не допустит дискриминации”. Также российская сторона хочет быть посредником в переговорах Украины с главарями так называемых “ЛДНР”.

Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины, - сказал Лавров.

При этом он заявил, что дестабилизирующим фактором является “внутренний конфликт в Украине”.

Преодолеть его можно только через последовательное выполнение Минского комплекса мероприятий, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом говорится в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита “нормандского формата”. Готовы и в дальнейшем осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы, - сказал Лавров.

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Напомним, Лавров заявил о “новой преграде” для обмена пленными. Глава МИД РФ заявил, что образовалась преграда на пути обмена пленными.

 

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Теги: Лавров, МИД РФ, Украина, Донбасс, русский язык
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Комментариев (19)
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xapi3mat    23.12.2019, 13:03
Оценка:  0
xapi3mat
Атлична! Особенно можно персонально финансово!
CasperW    23.12.2019, 12:54
Оценка:  +5
CasperW
Два вопроса:
1. Опять будут стрелять в спину русскоговорящим, которые защищают Украину?
2. Прикрываться опять будут русскоговорящими женщинами и детьми?
MrBlackXXX    23.12.2019, 12:48
Оценка:  -4
MrBlackXXX
Давно пора!
Lyonya-Space    23.12.2019, 13:02
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Отсос Заглотышев, пшолнах!
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 12:44
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
При всем при этом следует отметить, что в самой РФ отсутствует государство "русских". А если кто-то вознамерится открыто поднять этот вопрос - он тут же будет осужден по 282 статье УК РФ. Так что хочется сказать этому му...ку с обвисшей мордой: ты у себя сначала защити права "русских".
Схiдный_бiдняк    23.12.2019, 12:36
Оценка:  -8
Схiдный_бiдняк
пока они там защищали права, на Украине не осталось школ где преподают русский, запретили 70% граждан страны использовать и учить свой родной язык и применять его во всех сферах жизнедеятельности. И в принципе если организовать митинг в поддержку своего родного языка, тебя сразу убьют активисты-банд
Схiдный_бiдняк    23.12.2019, 12:37
Оценка:  -6
Схiдный_бiдняк
так что спасибо господин Лавров, за защиту, но пожалуй уже "занадто пiздно"
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 12:42
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Брехня. Особенно про 70%.
Lyonya-Space    23.12.2019, 12:45
Оценка:  +6
Lyonya-Space
У него задача такая, песдеть.
Lyonya-Space    23.12.2019, 12:36
Оценка:  +4
Lyonya-Space
"Готовы и в дальнейшем осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы, - сказал Лаврушкин".
А не готовы ли вы сходить нах и нах убраться с востока Украины и из Крыма?
zadneprohodchik    23.12.2019, 12:34
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Дибилблять!
Woodbrother    23.12.2019, 12:29
Оценка:  +5
Woodbrother
Кто этих кремлевских козлоd простил кого то защищать ?
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 12:24
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
А почему он не хочет так же "жестко" отстаивать права "русскоязычных" в США или Израиле?
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 12:25
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Или в этих странах живут "русскоязычные" второго сорта?
Woodbrother    23.12.2019, 12:29
Оценка:  +3
Woodbrother
В этих странах русскоязычным защитникам морды на ж...пы натянут легким движением руки.
ирочкатупорылочк    23.12.2019, 12:56
Оценка:  +2
ирочкатупорылочк
Woodbrother, русские этих стран еще и помогут натягивать. Им нафиг не нужны скрепы
Avenger_    23.12.2019, 12:34
Оценка:  -6
Avenger_
потому что это цивилизованные страны, в которых нет дискриминации по национальному и языковому принципу.
в отличие от "цэевропы"
Noblesse_obliger    23.12.2019, 12:39
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
ПНХ ДЛБ!!!
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 12:46
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
2 Avenger_

Т.е. ты прозрачно намекаешь, что в США и Израиле законодательно закреплен "русский", как второй государственный со всеми вытекающими последствиями?
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