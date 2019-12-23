Глава Института нацпамяти озвучил основные шаги для декоммунизации

Антон Дробович назвал основные приоритеты.

Институт Национальной памяти продолжит процесс декоммунизации Украины в трех основных векторах. Об этом 23 декабря рассказал на брифинге новый руководитель Института нацпамяти Антон Дробович.

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Первый шаг будет касаться изменений названий, связанных с коммунистическим режимом, в публичном пространстве. Второй шаг - создание самого крупного в Европе архива документов репрессивных органов и направление методичек в школы. Также Дробович намерен создать методичные материалы для учебных учреждений.



Дробович также отметил, что один из важных приоритетов - признание Голодомора геноцидом украинцев.



“Еще один приоритет - оказать усилия на международной арене для признания Голодомора геноцидом украинского народа. У нас есть ряд идей, как усилить свои позиции в этом вопросе“ - отметил Дробович.





Напомним, Дробович заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

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