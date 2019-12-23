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Глава Института нацпамяти озвучил основные шаги для декоммунизации

Комментариев: 2
Антон Дробович назвал основные приоритеты.
Дробович провел свою первую пресс-конференцию
Дробович провел свою первую пресс-конференцию
Антон Дробович/Facebook

Институт Национальной памяти продолжит процесс декоммунизации Украины в трех основных векторах. Об этом 23 декабря рассказал на брифинге новый руководитель Института нацпамяти Антон Дробович.  

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Первый шаг будет касаться изменений названий, связанных с коммунистическим режимом, в публичном пространстве. Второй шаг - создание самого крупного в Европе архива документов репрессивных органов и направление методичек в школы. Также Дробович намерен создать методичные материалы для учебных учреждений. 

Дробович также отметил, что один из важных приоритетов - признание Голодомора геноцидом украинцев. 

“Еще один приоритет - оказать усилия на международной арене для признания Голодомора геноцидом украинского народа. У нас есть ряд идей, как усилить свои позиции в этом вопросе“ - отметил Дробович.



Напомним, Дробович заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

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Теги: Дробович, Институт национальной памяти, Голодомор, декоммунизация
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Комментариев (2)
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COZEL    23.12.2019, 12:39
Оценка:  -1
COZEL
АНТОН ДЕБИЛЫЧ, ПОРОЖДЕНИЕ МАЙДАНА, ТОЛЬКО ЛОМАТ, СНОСИТЬ, А СТРОИТЬ И СОЗДАВАТЬ ЭКОНОМИКУ КТО БУДЕТ, НАЦИСТЫ НЕ МОГУТ, БО ТУПЫЕ, МОГУЩИЕ НА ЗАРАБОТКИ СВАЛИЛИ, СТРАНА МАЙДАНУТЫХ ИДИОТОВ
Woodbrother    23.12.2019, 12:43
Оценка:  0
Woodbrother
Боюсь вас огорчить, но ваш совок помер навсегда.
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